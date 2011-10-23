Медицинские иконки для wp7 и iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок270 просмотров

Требуется сделать иконки на основе приложенного рисунка. Нужно отрисовать белые символы, которые находятся на кнопках, на прозрачном фоне.

Размеры: 20*20,26*26,30*30,40*40,60*60

формат - png, белые изображения на прозрачном фоне.

вектор: svg, ai

вектор для wp7: svg, xaml - изображения 26*26 центрированы в пустых квадратах 48*48.

+ исходники (если используются photoshop, xara, corel и пр.)

количество иконок без учета размеров - 134. Список прилагается.

iOS
14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$400
14 дней

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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