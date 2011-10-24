Требуется сделать favicon.ico для сайта на основе логотипа, чтобы хорошо и четко смотрелось.
Фотоиконки для товарных категорий. 1000 штук.
Уважаемые фрилансеры!
Торговой интернет-системе http://tiptopen.com необходимы иконки для товарных категорий. На текущий момент нужно 1000 иконок (с выбранным исполнителем можем продолжить работать и после этого).
Требования к иконкам:
1. Размер иконки 130px x 110px.
2. В иконке в левом нижнем краю расположен серый квадрат размером 101px x 101px цвета #e8e8e8.
3. На квадрате должно быть изображение, визуализирующее название категории (изображение может выступать за края квадрата).
4. Изображение для иконки должно быть фотографией (без детальной обработки, без стилизаций, без отрисовки этой иконки в векторе и прочих эффектов). Желательно к готовому изображению применить шарп, но без фанатизма :)
5. Изображение должно быть аккуратным и без фона.
6. Изображение может быть не изолированным объектом, а единым квадратом 101px x 101px (желательно использовать это как можно реже).
7. Иконка должна быть в формате gif.
Примеры на сайте: http://tiptopen.com
Нам работа над иконками видится следующим образом:
1. Посмотреть каких иконок для категорий не хватает на сайте Типтопена.
2. Найти подходящую по смыслу фотографию для категории. Фотографии нужно брать только на сайте-производителе подходящего товара, либо в фотобанке http://fotolia.com. Пришлите ссылки на нужные изображения в Фотолии и мы купим их, чтобы вы сделали из этих изображений иконки.
4. Возможно не все иконки покажутся нам адекватными и мы захотим их переделать, поэтому учтите это при планировании своего времени.
5. В итоге мы должны получить 1000 gif'ок и исходник/исходники в формате psd (фотографии должны быть отделены от фона).
6. Разумеется те иконки, которые уже есть на сайте можно не трогать. Разве что вы сделаете лучше. Тогда мы оплатим вам и их.
7. Возможно вам и нам будет более удобен такой формат работы: сколько иконок вы сделали за столько мы вам заплатили. Т.е. к количеству в 1000 иконок можно не привязываться.
Ждем от вас предложения по стоимости работы и срок.
Выбранный исполнитель
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