Для сайта по продаже контейнеров containerspark.ru требуется разработать графические элементы - иконки (png). Основное требование: четкость, приближенность к реальным объектам (для иконок контейнеров) Предоставлю ссылки по сайтам-конкурентам (у которых это реализовано) с той же ...
Иконки для сайта
На главной странице сайта http://ti-men.ru/ есть иконки, но разделы расширились, поэтому нужны дополнительные на три доп раздела. Кто сможет дорисовать в том же стиле? Если не удается в том же стиле, можете предложить ваш стиль на все иконки, чтобы сочетались с сайтом.
краткое тз в видео http://srecorder.com/s/39ge
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