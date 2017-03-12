Иконки для сайта

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Завершен5 заявок203 просмотра

На главной странице сайта http://ti-men.ru/ есть иконки, но разделы расширились, поэтому нужны дополнительные на три доп раздела. Кто сможет дорисовать в том же стиле? Если не удается в том же стиле, можете предложить ваш стиль на все иконки, чтобы сочетались с сайтом.

краткое тз в видео http://srecorder.com/s/39ge

8 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Все было сделано отлично и очень быстро. Спасибо. Рекомендую.
спасибо за сотрудничество! все отлично. утверждение и оплата - моментально!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
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Иконки и Пиксель-арт