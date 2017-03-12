Иконки для сайта

На главной странице сайта http://ti-men.ru/ есть иконки, но разделы расширились, поэтому нужны дополнительные на три доп раздела. Кто сможет дорисовать в том же стиле? Если не удается в том же стиле, можете предложить ваш стиль на все иконки, чтобы сочетались с сайтом.

краткое тз в видео http://srecorder.com/s/39ge