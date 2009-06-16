Необходимо создать ряд иконок для сайта kivi.ru 1. Иконки характеризующие типы отелей(будут располагаться в строчках напротив каждого отеля): -Отдых с детьми -Спортивный отдых -Романтический отдых -Гольф -Молодежный отдых ...
Иконки на сайт
Есть несколько иконок на сайте, нужно в таком же стиле сделать дополнительные иконки. Пшите 428133534
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо сделать быстро и дешево 10 иконок в формате ico для сайтов (favicon, 16х16пк). В приложении список сайтов. Где возможно - надо делать на основе логотипа, где нет - просто в стиль сайта значок. ...Завершен16 лет назад
- $15
Клановый значок размеров 19х18 пикселей вес не должен превышать 5kb, разрешение gif не анемированный прозрачный фон. Значок должен отображать тематику темной стороны. Желательно нарисовать меч окутанный пламенем или что то в этом роде, ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать примерно 30 иконок. Список иконок, которые потребуется отрисовать, можно посмотреть тут: http://www.elcats.ru/bmw/group.aspx?mdlid=a824eb6f-26d5-46df-a035-de65ef02547d От вас — бюджет (ТОЛЬКО Яндекс.Деньги), срок, примеры работ по иконкам.Завершен16 лет назад
- $20
Значок для клана "Гильдия 13" размер 19х15 гиф. Тематика Нижний мир расса демоны и нежить, значок должен внушать кошмар людям которые его будут видеть!Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Здравствуйте, мы ищем дизайнера иконок для тем мобильных телефонов. Ваша задача создание авторских иконок для различных приложений. Мы работаем только с телефонами Nokia, соответственно и иконки должны разрабатываться для них. Нашим сотрудникам, предлагаем процент от ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Мне для автомобильного портала требуется разработать 14 иконок. Запчасти (автозапчасти для иномарок (магазины)). Расходные материалы (фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни) Шины и колесные диски (автомобильные диски и резина) ...Завершен16 лет назад
Есть кнопка exchanger39.ru/images/smartex_default/123.png Мне нужно чтобы текст можно менять было и стрелку вертеть. То есть кнопка должна быть в PSD. Желательно за отзыв.Завершен16 лет назад
Сделать фирменный набор иконок для форума phpbb. полный набор. оплата после изготовления 100% гарантирую, если работа качественная. (значки форумов и тем) значок новая тема, тема закрыта, важная и т.д.Завершен16 лет назад
- $100
Нужны качественные пиксельные иконки для доски объявлений. 10 иконок размера 40х40рх 10 иконок размера 20х20рх вся тематика - разные вариации изображений объявлений. фон транспаретный. ...Закрыт16 лет назад