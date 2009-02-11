Нужны красивые изображения для наложения их на фото пользователя (аватар). Тематика сайта "создание аватарок". Пример картинок для наложения можно увидеть на сайте superava.ru Изображения нужны качества не хуже чем на сайте-примере. Кол-во 50 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Несколько лет назад в Яндекс.Деньгах появилась забавная штука - Дай рубль, друг. Тогда вместе с SMSкопилкой многие с надеждой к себе вешали. Было своеобразное помешательство на кнопочном попрошайничестве. Сейчас это дело встречается реже, но соц. сеть TooDoo вспоминала о кризисе - и предложила альтернативу.
Если кратко - то первый плюс альтернативы toodoo.Donate (toodoo.ru/donate/index) заключается в том - что передача денег от посетителя к владельцам сайта/блога возможна практическим любым способом (не только ЯД и SMS), т.к. передача организована через обменник.
А второй плюс должны организовать вы. Все дело в том, что сейчас стандартные TooDoo кнопки-попрошайки смотрятся достаточно плохо. Объективно говоря - они просто убогие. Поэтому организован мини конкурс с призовым фондом 300$.
Нарисуйте красивую кнопку-попрошайку.
Правила:
1) Вы рисуете красивую кнопку-попрошайку на замену нынешним. Такую - чтобы приличному блоггеру не стыдно было ее повесить. Можно несколько вариантов.
Оригинальность приветствуется. Видели ведь, наверно, оригинальные кнопки к RSS фиду. Жестких рамок по размеру и формату нет, но постарайтесь не сделать свою работу слишком большую или тяжелую. И желательно обойтись без анимации.
2) 1 марта (тогда заканчивается прием заявок) - совместно с администрацией TooDoo отбираю одну лучшую кнопку-попрошайку. Победителю вручается 300$ посредством WebMoney. Если будут затруднения в выборе - сделаем открытое голосование. Впоследствии лучшая кнопка-победитель попадет на страницу сервиса toodoo.Donate - и, возможно, ее установят десятки разных блоггеров.
Изначально конкурсный пост - http://maulnet.ru/archives/2318 - в нем же надо оставлять свои заявки.
Задать уточняющие вопросы можно в теме http://talk.maulnet.ru/topic17560.html
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