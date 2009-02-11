# 1 — $

Несколько лет назад в Яндекс.Деньгах появилась забавная штука - Дай рубль, друг. Тогда вместе с SMSкопилкой многие с надеждой к себе вешали. Было своеобразное помешательство на кнопочном попрошайничестве. Сейчас это дело встречается реже, но соц. сеть TooDoo вспоминала о кризисе - и предложила альтернативу.

Если кратко - то первый плюс альтернативы toodoo.Donate (toodoo.ru/donate/index) заключается в том - что передача денег от посетителя к владельцам сайта/блога возможна практическим любым способом (не только ЯД и SMS), т.к. передача организована через обменник.

А второй плюс должны организовать вы. Все дело в том, что сейчас стандартные TooDoo кнопки-попрошайки смотрятся достаточно плохо. Объективно говоря - они просто убогие. Поэтому организован мини конкурс с призовым фондом 300$.

Нарисуйте красивую кнопку-попрошайку.

Правила:

1) Вы рисуете красивую кнопку-попрошайку на замену нынешним. Такую - чтобы приличному блоггеру не стыдно было ее повесить. Можно несколько вариантов.

Оригинальность приветствуется. Видели ведь, наверно, оригинальные кнопки к RSS фиду. Жестких рамок по размеру и формату нет, но постарайтесь не сделать свою работу слишком большую или тяжелую. И желательно обойтись без анимации.

2) 1 марта (тогда заканчивается прием заявок) - совместно с администрацией TooDoo отбираю одну лучшую кнопку-попрошайку. Победителю вручается 300$ посредством WebMoney. Если будут затруднения в выборе - сделаем открытое голосование. Впоследствии лучшая кнопка-победитель попадет на страницу сервиса toodoo.Donate - и, возможно, ее установят десятки разных блоггеров.

Изначально конкурсный пост - http://maulnet.ru/archives/2318 - в нем же надо оставлять свои заявки.

Задать уточняющие вопросы можно в теме http://talk.maulnet.ru/topic17560.html