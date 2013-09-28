Нужно 2 картинки

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок202 просмотра
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Друзья, нужна обложка для Facebook и картинка для конкурса.

Все просто - описание в приложении.

Единственное пожелание - как всегда, скорость. Завтра утром все должно быть уже опубликовано.

Я онлайн буду сегодня после 22 (Киев) - тогда и смогу принять заявку.

На завтра на утро нужен результат. К картинке номер 2 - есть особое пожелание - это интересная подача конкурса.Подумайте, смогли бы придумать или найти что-то необычное, чтобы привлекло внимание по нашей тематике (медицина, семинар) Какая-то стильная графика под наши корпоративные цвета. Их можно посмотреть на сайте. Адрес сайта в приложении. Брендбук высылаю тому, кто будет выбран.

10 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Все очень оперативно, профессионально, без лишних вопросов, которые часто отнимают время. Спасибо за сотрудничество)
Мария, спасибо за приятную работу. ТЗ ясно. Оплата своевременно.
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