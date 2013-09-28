Нужно 2 картинки

Друзья, нужна обложка для Facebook и картинка для конкурса.

Все просто - описание в приложении.

Единственное пожелание - как всегда, скорость. Завтра утром все должно быть уже опубликовано.

Я онлайн буду сегодня после 22 (Киев) - тогда и смогу принять заявку.

На завтра на утро нужен результат. К картинке номер 2 - есть особое пожелание - это интересная подача конкурса.Подумайте, смогли бы придумать или найти что-то необычное, чтобы привлекло внимание по нашей тематике (медицина, семинар) Какая-то стильная графика под наши корпоративные цвета. Их можно посмотреть на сайте. Адрес сайта в приложении. Брендбук высылаю тому, кто будет выбран.