Нужно 2 картинки

Нужны иконки способностей (скиллы) для онлайн игры военной тематики, 64х64 PNG Пример уровня исполнения:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, нужна обложка для Facebook и картинка для конкурса.
Все просто - описание в приложении.
Единственное пожелание - как всегда, скорость. Завтра утром все должно быть уже опубликовано.
Я онлайн буду сегодня после 22 (Киев) - тогда и смогу принять заявку.
На завтра на утро нужен результат. К картинке номер 2 - есть особое пожелание - это интересная подача конкурса.Подумайте, смогли бы придумать или найти что-то необычное, чтобы привлекло внимание по нашей тематике (медицина, семинар) Какая-то стильная графика под наши корпоративные цвета. Их можно посмотреть на сайте. Адрес сайта в приложении. Брендбук высылаю тому, кто будет выбран.
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