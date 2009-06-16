Отрисовка иконок для ММО РПГ

Делать нужно иконки как в примере. Стиль, качество - как в примере. Я даю тз, срок и деньги - Вы выполняете. В таком случае работаем год-два. Размер: 141х141 пнг на выходе. Рисовать с ноля, отрисовывать по фото (как делал предыдущий художник), не имеет значения - главное результат. Лучше - можно, но опускать планку не буду.

Каждая иконка - 10 вмз. Раз в месяц будем повышать оплату иконок на 10-20%. Иконок нужно нескольколько сотен.

( в примере ЧЕТЫРЕ иконки, за каждую из них 10 вмз). Если Вы профи и сделаете ещё лучше - торг уместенэ

ВАЖНО ! Я предлагаю сделать тест-задание, тет-задание НЕ оплачивается. Оплачивается только если у Вас есть подобные серьезные работы.

ася: 305-130-331. Стучите если Вы уверены что желаете работать долго, много и, самое главное, МОЖЕТЕ делать подобные вещи.