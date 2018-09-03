Правка обзора тура для Французской футбольной лиги сезон 2018–2019

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка180 просмотров

Добрый день

Есть файл в psd  Французской футбольной лиги сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

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труа

Мец

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Ним Олимпик 

Стад де Реймс 

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Лилль Олимпик 

Тулуза 

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wz_sup
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Влад, благодарю за сотрудничество! Прекрасная работа. Оперативность и качество! Рекомендую другим заказчикам!
Рекомендую. Платит вовремя, отвечает быстро.

Заявки фрилансеров

wz_sup
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад