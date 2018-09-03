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Правка обзора тура для Французской футбольной лиги сезон 2018–2019
Добрый день
Есть файл в psd Французской футбольной лиги сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd
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труа
Мец
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Ним Олимпик
Стад де Реймс
заменить
Лилль Олимпик
Тулуза
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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