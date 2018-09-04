Правка обзора тура для Украины сезон 2018–2019

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки292 просмотра

Добрый день

Есть файл в psd  Украинской премьер лиги сезон 2018–2019, в нем есть в центре большой логотип, его надо изменить и размножить с 1 по 40 тур, так же один раз сохранить любой тур в psd

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сталь

Верес

Звезда

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Десна

Львов 

Арсенал  Киев 

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$10
2 дня
Юрий прекрасно справился с обработкой логотипов. К тому же очень оперативно. Очень доволен проделанной работой!
Отличная постановка задачи + мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад