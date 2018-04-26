Разработка стикеров для telegram

$70
Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок165 просмотров
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Нужно создать стикерпак на 15 стикеров, тематика: кофе с собой (подробности реальному исполнителю). Оплата: 5000 руб за набор.

За 10 дней нужно уложиться 

6 лет назад
guest_15257972003518
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
6 лет назад
$80
3 дня