Разработка стикеров для telegram

[b] ТЗ[/b] Необходимо придумать и нарисовать в векторном формате (не обязательно .svg, просто чтобы resize работал без потери качества) значок для приложения Android, также графические ресурсы для публикации в Google Play и картинка для Splash экрана. Основная сложность ...
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Нужно создать стикерпак на 15 стикеров, тематика: кофе с собой (подробности реальному исполнителю). Оплата: 5000 руб за набор.
За 10 дней нужно уложиться
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