Значок для Android приложения, картинки для публикации в Google Play

ТЗ

Необходимо придумать и нарисовать в векторном формате (не обязательно .svg, просто чтобы resize работал без потери качества) значок для приложения Android, также графические ресурсы для публикации в Google Play и картинка для Splash экрана.

Основная сложность - это придумать как заложить в картинку "Цель приложения" (см. ниже) без слов.

Если в изображении все-таки присутствует текст - то нужно сделать отдельно картинку с надписью на русском и украинском языках.

Вот пример иконки которая нравится: https://dribbble.com/shots/1363285-Vizzywig-App-Icon

Готовые материалы должы сопровождаться исходным файлом (желательно формата Photoshop)

Информация для выполнения ТЗ

Название приложения (укр): Кіно-Театр

Название приложения (рус): Кино-Театр

Веб сайт: https://kino-teatr.ua/

Рекомендации Google по созданию данных изображений: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/1078870

Инструменты для создания иконок запуска разных размеров:

1. https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html

2. https://jgilfelt.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html

Основные цвета в приложении:

#D0151B

#9D1D1E

#FFFFFFFF

#de000000

Цель приложения: сведения о фильмах, театрах, концертах, филармония и много чего еще

Скриншоты приложения: прилагаются

Требуемые графические ресурсы

1. Значок с высоким разрешением (См. "Значок с высоким разрешением" в ссылке рекоммендаций Google)

512 x 512

32-битный PNG (с альфа-каналом)

2. Значки запуска разных размеров (Возьмите "Значок с высоким разрешением" и опробуйте его на инструментах "создания иконок запуска разных размеров")

3. Картинка для описания (См. "Картинка для раздела "Рекомендуемые" в ссылке рекоммендаций Google)

1024 x 500 (Ш x В)

JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)

4. Рекламное изображение (См. "Рекламное изображение" в ссылке рекоммендаций Google)

180 x 120 (Ш x В)

JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)

5. Splash картинка, которая показывается при запуске приложения. Если будет уместно, можно будет переиспользовать какую-нибудь из предыдущих.

Выделите место под индикатор закрузки, а внизу экрана будет Copyright информация