Необходимо сделать 6 иконок для сайта по основным разделам. Сайт: Calmi.ru
Значок для Android приложения, картинки для публикации в Google Play
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ТЗ
Необходимо придумать и нарисовать в векторном формате (не обязательно .svg, просто чтобы resize работал без потери качества) значок для приложения Android, также графические ресурсы для публикации в Google Play и картинка для Splash экрана.
Основная сложность - это придумать как заложить в картинку "Цель приложения" (см. ниже) без слов.
Если в изображении все-таки присутствует текст - то нужно сделать отдельно картинку с надписью на русском и украинском языках.
Вот пример иконки которая нравится: https://dribbble.com/shots/1363285-Vizzywig-App-Icon
Готовые материалы должы сопровождаться исходным файлом (желательно формата Photoshop)
Информация для выполнения ТЗ
Название приложения (укр): Кіно-Театр
Название приложения (рус): Кино-Театр
Веб сайт: https://kino-teatr.ua/
Рекомендации Google по созданию данных изображений: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/1078870
Инструменты для создания иконок запуска разных размеров:
1. https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html
2. https://jgilfelt.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html
Основные цвета в приложении:
#D0151B
#9D1D1E
#FFFFFFFF
#de000000
Цель приложения: сведения о фильмах, театрах, концертах, филармония и много чего еще
Скриншоты приложения: прилагаются
Требуемые графические ресурсы
1. Значок с высоким разрешением (См. "Значок с высоким разрешением" в ссылке рекоммендаций Google)
512 x 512
32-битный PNG (с альфа-каналом)
2. Значки запуска разных размеров (Возьмите "Значок с высоким разрешением" и опробуйте его на инструментах "создания иконок запуска разных размеров")
3. Картинка для описания (См. "Картинка для раздела "Рекомендуемые" в ссылке рекоммендаций Google)
1024 x 500 (Ш x В)
JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)
4. Рекламное изображение (См. "Рекламное изображение" в ссылке рекоммендаций Google)
180 x 120 (Ш x В)
JPG или 24-битный PNG (без альфа-канала)
5. Splash картинка, которая показывается при запуске приложения. Если будет уместно, можно будет переиспользовать какую-нибудь из предыдущих.
Выделите место под индикатор закрузки, а внизу экрана будет Copyright информация
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