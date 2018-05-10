Сделать иконки для сайта

$18
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок244 просмотра
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Необходимо сделать 6 иконок для сайта по основным разделам.

Сайт: Calmi.ru

6 лет назад
Freddy1984
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 минут назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Работа сделана быстро и качественно!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Федором!