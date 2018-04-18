Сделать фавикон из картинки

$3
Иконки и Пиксель-артЗакрыт19 заявок211 просмотров
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из картинки нужно будет сделать фавикон для сайта.

6 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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