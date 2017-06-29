Сделать иконки категорий интернет магазина спортивного оборудования

Иконки и Пиксель-артЗакрыт18 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет друзья, необходимо сделать изображения каталога интернет магазина https://sporteev.ru/catalog/

Категории и подкатегории, всего получается 28 картинок. Главное чтоб не выбивать дизайн. Присылайте в отклике 2-3 примерных изображения, чтобы было понимание того, что получим на выходе.

6 лет назад
limonads
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать иконку " Примерочная"

    Иконку нарисовать в духе  иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " !  В верхней части сайта есть икона с манекеном !  Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шаблон для аватарки ВК

    Нужно качественно сделать шаблон аватаки ВК из приложенных картинок в формат PSD, чтобы мог менять задний фон. А именно нужно отдельным слоем рука с телефоном, слова привет сей час и тд..., кроме фонов. Так же отдельно подобрать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать три иконки (смайла) для Twitch

    Нужно нарисовать три смайла. Подробное описание каждого будет выслано исполнителю. Иконки должным хорошо смотреться, как на белом, так и на черном фоне. Каждая иконка должна быть отчетливо видна и представлена в 3 размерах. PNG разрешением 28 x 28 ...

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрации для сайта

    Для сайта бюро переводов (перевод документов и сопутствующие услуги) требуется нарисовать картинки - в частности, изображения тех или иных документов + некоторые другие рисунки. Во вложении пример с ч/б картинками, - это то, что у нас есть ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать иконки суши/роллов

    Требуется нарисовать 10 иконок для сайта доставки суши. В прикрепленном файле примерная требуемая стилистика. Но в одной иконке будет не один ролл, а 6/8 - как идет в продажу. Подробности в личной переписке.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Картинки для игры

    Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры.  Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами. 1. Картинка 1600x1200 px Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад