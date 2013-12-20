Создать иконки для сайта

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$160
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка269 просмотров

Нужно нарисовать несколько иконок с человечками. Подробности в личку.

11 лет назад
ksanksana
Оксана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$160
2 дня
Все сделано отлично. Спасибо.
Всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад