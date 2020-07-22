Создать инфографику для сайта

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  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок934 просмотра

Нужно создать инфографику, в которой должны быть отображены несколько диаграмм различного типа с информацией.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

В отклике присылайте примеры подобных работ.

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