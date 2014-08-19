Восемь иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок196 просмотров

Всем доброго времени суток.

На главной странице доски объявлений необходимо нарисовать восемь иконок соответствующих названию рубрик: Бизнес, Знакомства, Купля/Продажа/Обмен, Недвижимость, Работа, Строительство и ремонт, Транспорт, Услуги. Размер 512*512, фон прозрачный, 100% original & exclusive. Вид главной страницы смотрим в приложении. От Вас - срок выполнения и стоимость работы.

11 лет назад
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Сергей 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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