Добрый день,требуется создать 4 иконки для интернет магазина в футер. Иконки должны отображать суть товара которая идет в данной категории В данный момент они на сайте присутствуют,но как оказалось их дизайнер взял со ...
Восемь иконок
Всем доброго времени суток.
На главной странице доски объявлений необходимо нарисовать восемь иконок соответствующих названию рубрик: Бизнес, Знакомства, Купля/Продажа/Обмен, Недвижимость, Работа, Строительство и ремонт, Транспорт, Услуги. Размер 512*512, фон прозрачный, 100% original & exclusive. Вид главной страницы смотрим в приложении. От Вас - срок выполнения и стоимость работы.
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