Ищем дизайнера-иллюстратора для YouTube-проекта. Необходимы выразительные иллюстрации и 2 ключевых персонажа для анимационных роликов. Работы должны быть выполнены в едином стиле. Подготовлено оплачиваемое тестовое задание для оценки совместимости.
Иллюстратор на мульт-проект
В ТОПовый iGaming проект требуется иллюстратор на мульт-проект. Работа займет 1 месяц (июль). Задачи: отрисовка персонажей, фонов и элементов интерфейса в заданной стилистике; работа по референсам, скетчам и сценариям; подготовка иллюстраций под анимацию (разбиение на слои, учёт движения и структуры); внесение правок по фидбеку. Требования: релевантный опыт отрисовки персонажей; навык подготовки иллюстраций под анимацию; владение Photoshop; понимание стилистического единства и композиции; умение работать по гайдлайнам; ответственный подход и соблюдение дедлайнов; готовность к коммуникации в Slack.
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