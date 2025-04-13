В ТОПовый iGaming проект требуется иллюстратор на мульт-проект. Работа займет 1 месяц (июль). Задачи: отрисовка персонажей, фонов и элементов интерфейса в заданной стилистике; работа по референсам, скетчам и сценариям; подготовка иллюстраций под анимацию (разбиение на слои, учёт движения и структуры); внесение правок по фидбеку. Требования: релевантный опыт отрисовки персонажей; навык подготовки иллюстраций под анимацию; владение Photoshop; понимание стилистического единства и композиции; умение работать по гайдлайнам; ответственный подход и соблюдение дедлайнов; готовность к коммуникации в Slack.