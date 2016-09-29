Иллюстратор в стиле АНИМЕ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт4 заявки451 просмотр
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Дд. Для последующей анимации в AE необходимо в разрешении FHD нарисовать персонажей - отца закрывающего ладонями глаза 5-летнему сыну, руки матери протягивающему ребенку мяч. Все отдельными слоями - папа, локти, руки, ребенок. руки матери.

Стиль должен быть не слишком навороченным, в стиле Аватара, легенда об Аанге с некоторыми физиологическими нюансами, форма глаз.

Общий цветовой фон все композиции светлый, пастельный. 

Рисуем воспоминания ребенка.

Если сойдемся в стиле и цене, рисуем дальше.

Так же нужен АНИМАТОР, сумеющий качественно оживить картинку и придать настроение.

7 лет назад
mongolshudan
Кулпыбаев 
44 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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