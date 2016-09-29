Нарисовать графику для игры-одевалки АНИМЕ

Нужно проиллюстрировать игру одевалку для девочек "Anime Dress Up" для Android.

Объем работы: 4 фона, 6 кукол, 190 одеваемых элементов, около 20 элементов интерфейса, 1 банер (в нескольких размерах). Возможны мелкие исправления или переделки по ходу добавления нарисованных предметов в игру.

В приложенном файле Example.zip картинки из похожей игры "Русалочка", готовая игра выглядит вот так (установите ее на вашем телефоне):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamesforgirlsfree.mermaiddressup

Технические требования:

* размер фонов 1200х1600 пикселей

* размер кукол: высота 1000 пикселей, ширина зависит от позы. Кукла выставляется в центр фона, под ногами можно нарисовать на фоне тень

* у всех кукол должны быть одинаковые позы, чтобы любую из вещей можно было надеть на любую из кукол(!)

* позу надо с разведенными руками, чтобы не перекрывались с платьем или юбкой. В одной руке (или в каждой) будет что-то держать, поэтому надо соответствующим образом нарисовать кисти рук.

* размеры одежды будут зависеть от тела - должны накладываться на тело точно, без масштабирования

* предметы надо в png, trimmed. Программист вручную выставит их на нужные места. Вы в конце проверите уже собранную игру, правильно ли он все выставил

* не должно быть предметов, перекрывающих друг друга частями. Т.е. нельзя, чтобы, допустим, часть прически была за платьем, а другая часть той же прически - перед платьем. Технически каждый предмет - отдельная картинка, которая выставляется на определенном уровне глубины от зрителя.

* элементы интерфейса надо перерисовать в тех же размерах, в каких они в примере, и сохранить в файлах с теми же именами. Игра является ре-скином, поэтому расположение, размеры и функции элементов интерфейса останутся такими же, как в примере. Пиктограммы в ItemGroups нужно сделать исходя из списка предметов в задании.

* называйте картинки по тому же принципу, как в примере, например, boots_1.png, boots_2.png.. necklace_1.png, necklace_2.png

Список предметов:

✓ фоны 4 (в комнате, на улице, в колледже, в парке)

✓ кукла 6 (6 разных девушек, разные оттенки кожи).

✓ прически 20

✓ футболки, блузки или рубашки с короткими рукавами 10

✓ туники длинные (носятся с леггинсами) 10

✓ рубашки с длинными рукавами 10

✓ пиджаки (сочетаются с юбками как униформа) 5

✓ жилетки 10

✓ платья 10

✓ леггинсы, колготки (разного цвета) 10

✓ гольфы 10

✓ юбки (некоторые сочетаются с пиджаками как униформа) 20

✓ на шею платки, галстуки, бантики и тп 15

✓ обувь (туфли, сапоги) 15

✓ перчатки длинные, короткие 10

✓ очки (простые, солнечные) 10

✓ на голову: шляпы, заколки, банты, ушки кошачьи, заячьи и тп 15

✓ в руку сумки и рюкзаки (м.б. смешные в виде животных, например, морда панды, кошки), книги, цветы 15

✓ животное (кошки, зайчики и др) 5

один и тот же горизонтальный банер в размерах:

1024_500, 1024_768, 1136_640, 1280_800, 1334_750, 180_120, 2208_1242, 960_640

Иконку игры сделает наш постоянный художник. Если вы раньше делали иконки для мобильных игр, можете предложить сделать ее сами, но, по опыту, делать их сложно.

Начать можно с кукол, потом фоны, потом надеваемые элементы.