Сделать письма для рассылки компании

Письма будут знакомить клиента с работой и возможностями сервиса после регистрации.

Вся задача в нашем понимании делиться на несколько подзадач:

1.Персонаж.

Нарисованный герой, который по сюжету общается с читателем.

Вот примеры, как он должен выглядеть:

https://dribbble.com/shots/2994927-Disney-XD-Healthy-living

https://dribbble.com/shots/1442482-Oscarito

https://dribbble.com/shots/1947324-Office-Illustration

https://dribbble.com/shots/2771323-Onboarding

2.Персонаж в окружении.

Нарисованного персонажа нужно поместить в различные ситуации. Основными отличиями будут изменения элементов окружения (например, в одной сцене рядом появится роллап с произвольным графиком, а в другой его не будет, но будет стеллаж) и мимика лица (улыбка сменяется удивлением и тд).

О чем мы говорим ПРИМЕРНО можно примерно понять тут:

https://www.behance.net/gallery/33773108/iDocs

https://www.behance.net/gallery/33199753/World-of-data

3.Иллюстрации.

Для блоках с текстом будут иллюстрации (декорации). Они должны быть такого типа:

https://dribbble.com/shots/539780-Icons-representing-departments-for-job-listings

https://dribbble.com/shots/1034816-Rejected-Icon-Set

https://dribbble.com/shots/1837994-Cheetah-Icons

https://dribbble.com/shots/1641670-Breakfast

4.Нарисовать шаблоны писем, поместить туда эти сцены, иллюстрации и тд.

5.Сверстать это всё в программу для рассылки, возможно настроить.

Всего будет 4 письма. Сделать шаблон нужно под каждое.

Всего 1 персонаж, около 10 сцен, 10 иллюстраций (точно определится в процессе работы), которые вместе с текстом помещены в 4 письма. Плюс остальные работы.

Пожелание по работе:

Отрисовывать с нуля всё конечно не просим. Допускаем работу с банками векторов. Особенно в части иллюстраций (декораций) к тексту. Достаточно просто подобрать чтобы было классно.

Текст писем у нас есть. Вокруг него будет строиться письмо, происходящее в сценах и иллюстрации.

Желательно чтобы всю работу сделали в одном месте. Но если Вы готовы сделать часть из указанных работ - нам это тоже интересно.

Указывайте пожалуйста примерные сроки и стоимость работ, отдельно по каждому пункту (очевидно кроме третьего).

Если с Вами можно работать по безналу и с договором - укажите это.

Текст писем, примерные прототипы писем и другую информацию посылаем при общении.

Приветствуются предложения по дизайну когда начнём работать.