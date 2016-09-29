Сделать письма для рассылки компании

Нужно отрисовать логотип с картинки в формате cdr
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Письма будут знакомить клиента с работой и возможностями сервиса после регистрации.
Вся задача в нашем понимании делиться на несколько подзадач:
1.Персонаж.
Нарисованный герой, который по сюжету общается с читателем.
Вот примеры, как он должен выглядеть:
https://dribbble.com/shots/2994927-Disney-XD-Healthy-living
https://dribbble.com/shots/1442482-Oscarito
https://dribbble.com/shots/1947324-Office-Illustration
https://dribbble.com/shots/2771323-Onboarding
2.Персонаж в окружении.
Нарисованного персонажа нужно поместить в различные ситуации. Основными отличиями будут изменения элементов окружения (например, в одной сцене рядом появится роллап с произвольным графиком, а в другой его не будет, но будет стеллаж) и мимика лица (улыбка сменяется удивлением и тд).
О чем мы говорим ПРИМЕРНО можно примерно понять тут:
https://www.behance.net/gallery/33773108/iDocs
https://www.behance.net/gallery/33199753/World-of-data
3.Иллюстрации.
Для блоках с текстом будут иллюстрации (декорации). Они должны быть такого типа:
https://dribbble.com/shots/539780-Icons-representing-departments-for-job-listings
https://dribbble.com/shots/1034816-Rejected-Icon-Set
https://dribbble.com/shots/1837994-Cheetah-Icons
https://dribbble.com/shots/1641670-Breakfast
4.Нарисовать шаблоны писем, поместить туда эти сцены, иллюстрации и тд.
5.Сверстать это всё в программу для рассылки, возможно настроить.
Всего будет 4 письма. Сделать шаблон нужно под каждое.
Всего 1 персонаж, около 10 сцен, 10 иллюстраций (точно определится в процессе работы), которые вместе с текстом помещены в 4 письма. Плюс остальные работы.
Пожелание по работе:
Отрисовывать с нуля всё конечно не просим. Допускаем работу с банками векторов. Особенно в части иллюстраций (декораций) к тексту. Достаточно просто подобрать чтобы было классно.
Текст писем у нас есть. Вокруг него будет строиться письмо, происходящее в сценах и иллюстрации.
Желательно чтобы всю работу сделали в одном месте. Но если Вы готовы сделать часть из указанных работ - нам это тоже интересно.
Указывайте пожалуйста примерные сроки и стоимость работ, отдельно по каждому пункту (очевидно кроме третьего).
Если с Вами можно работать по безналу и с договором - укажите это.
Текст писем, примерные прототипы писем и другую информацию посылаем при общении.
Приветствуются предложения по дизайну когда начнём работать.
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