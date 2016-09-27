Отрисовать в cdr

Работа для начинающего дизайнера. Есть скан плана дома. Надо: - В начале обрисовать Общий план в Адобе Иллюстратор. Файл прилагаю. Элементы прошу не склеивать и не растрировать, чтобы с ними можно было работать (перемещать, изменять). - Потом создать ...