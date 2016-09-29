Необходимо 1000 рисунков 2000x2000PX в векторном формате и PNG (оптимизированный). В стиле как во вложенном файле. Темы: Животные, Птички, Цветы/букеты, Кошки, Фентези, Гламур, Узоры, Еда, Насекомые/бабочки, 3Д low poly, Мандалы, Надписи на английском, Предметы, Паттерны, Люди, ПопАрт, Города, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать губы чтобы верхняя или нижняя губа была слоями.
Аналог логотипа google Fit
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать картинки букв Английского и Русского алфавита на основе квадратов одинаковых размеров и отступов между собой ([url=https://avatars2.githubusercontent.com/u/1997615]пример[/url]). Нужно выбрать размер квадратов (в итоге картинка должна быть удобна для аватарки), отступ, цвет. Высотой картинки букв должны ...Завершен7 лет назад
- $1500
Нужно проиллюстрировать игру одевалку для девочек "Anime Dress Up" для Android. Объем работы: 4 фона, 6 кукол, 190 одеваемых элементов, около 20 элементов интерфейса, 1 банер (в нескольких размерах). Возможны мелкие исправления или переделки по ходу ...Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Письма будут знакомить клиента с работой и возможностями сервиса после регистрации. Вся задача в нашем понимании делиться на несколько подзадач: 1.Персонаж. Нарисованный герой, который по сюжету общается с читателем. Вот примеры, как он должен выглядеть: [url=https://dribbble.com/shots/2994927-Disney-XD-Healthy-living]https://dribbble.com/shots/2994927-Disney-XD-Healthy-living[/url] ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно отрисовать логотип с картинки в формате cdrИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт7 лет назад
Работа для начинающего дизайнера. Есть скан плана дома. Надо: - В начале обрисовать Общий план в Адобе Иллюстратор. Файл прилагаю. Элементы прошу не склеивать и не растрировать, чтобы с ними можно было работать (перемещать, изменять). - Потом создать ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG. 1. Общиет ребования 1.1. Убрать нанесенные на чертеж размеры 1.2. Убрать лишние строительные обозначения (заделываемые и прорубаемые проемы, кабель каналы) Продлить линии 1.3. Убрать все условные обозначения, кроме обозначения типа планировки ...Завершен7 лет назад
День добрый. Нужно сделать рисунок фермы для будущего настенного календаря. Идея такая: на рисунке рядом стоят 2 коровника без крыши (что-то типа ракурса 3/4), с коровами, персоналом и оборудованием внутри. Рядом с коровниками разместить трактор-кормосмеситель, Ну ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать детали на чертеже интерактивными (кликабельными). Всего около 400 шт. чертежей в png (образец в присоединенном файле). Преобразовать их в SVG формат, чтобы на сайте при наведении деталь подсвечивалась или выделялась и была кликабельной.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужно нарисовать сантехника для сайта по услугам сантехника. Позитивный , в стиле мультперсонажа. Детали обсудим с исполнителем.Завершен7 лет назад