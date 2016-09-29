Векторные рисунки для "Раскраски для взрослых"

Создать картинки букв Английского и Русского алфавита на основе квадратов одинаковых размеров и отступов между собой ([url=https://avatars2.githubusercontent.com/u/1997615]пример[/url]). Нужно выбрать размер квадратов (в итоге картинка должна быть удобна для аватарки), отступ, цвет. Высотой картинки букв должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо 1000 рисунков 2000x2000PX в векторном формате и PNG (оптимизированный).
В стиле как во вложенном файле.
Темы: Животные, Птички, Цветы/букеты, Кошки, Фентези, Гламур, Узоры, Еда, Насекомые/бабочки, 3Д low poly, Мандалы, Надписи на английском, Предметы, Паттерны, Люди, ПопАрт, Города, Морская жизнь, Юмор
За простой рисунок (простые узоры, мало деталей..) 50 рублей, за сложный (например животное со множеством деталей или оригинальный и необычный рисунок) 100 рублей.
Линии должны быть ровные, трассировать готовые рисунки не нужно, можно их использовать как основу для идей.
Пришлите для оценки качества 1 рисунок сделанный вами.
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