Векторные рисунки для "Раскраски для взрослых"

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок382 просмотра
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Необходимо 1000 рисунков 2000x2000PX в векторном формате и PNG (оптимизированный).

В стиле как во вложенном файле.

Темы: Животные, Птички, Цветы/букеты, Кошки, Фентези, Гламур, Узоры, Еда, Насекомые/бабочки, 3Д low poly, Мандалы, Надписи на английском, Предметы, Паттерны, Люди, ПопАрт, Города, Морская жизнь, Юмор

За простой рисунок (простые узоры, мало деталей..) 50 рублей, за сложный (например животное со множеством деталей или оригинальный и необычный рисунок) 100 рублей.

Линии должны быть ровные, трассировать готовые рисунки не нужно, можно их использовать как основу для идей.

Пришлите для оценки качества 1 рисунок сделанный вами.

7 лет назад
dem7799
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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