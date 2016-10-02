Придумать картинки букв из одинаковых квадратов

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок216 просмотров
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Создать картинки букв Английского и Русского алфавита на основе квадратов одинаковых размеров и отступов между собой (пример). Нужно выбрать размер квадратов (в итоге картинка должна быть удобна для аватарки), отступ, цвет. Высотой картинки букв должны быть одинакого размера, в длинну могут отличаться. Можно использовать не квадраты, а треугольники, например в углу, что бы буква лучше читалась.

7 лет назад
DVMironov
Дмитрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
1 день
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