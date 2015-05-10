Нужно сделать редизайн всего сайта, т.е. главной и внутренних страниц, с учетом всех современных юзабилити. Сделать дизайн легким и приятным для восприятия в соответствии с последними тенденциями в вэб дизайне
Иллюстрация для сайта
Добрый день, выводим новое преимущество нашего продукта, необходимо сделать небольшую тематическую красивую картинку, примерно 350*350, необходимо показать, что наш материал устойчив к вьющимся растениям, плющам и другим сорнякам, которые могут обвиваться вокруг данного строительного материала.
Один из вариантов, запрещающий знак, а в нем изобразить вьющийся растения, но он слабоват, необходимо более продуманная графика.
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