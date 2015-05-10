Иллюстрация для сайта

Добрый день, выводим новое преимущество нашего продукта, необходимо сделать небольшую тематическую красивую картинку, примерно 350*350, необходимо показать, что наш материал устойчив к вьющимся растениям, плющам и другим сорнякам, которые могут обвиваться вокруг данного строительного материала.

Один из вариантов, запрещающий знак, а в нем изобразить вьющийся растения, но он слабоват, необходимо более продуманная графика.