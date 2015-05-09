Нарисовать фон

$95
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок328 просмотров

Нужно нарисовать фон по такому принципу: http://timerkaev.livejournal.com/5300.html. Только постоплата.

Этапы работы:

1) на основе скетча(коллаж из фотографий), который я предоставлю, вы делаете разбивку на одноцветные примитивы.

2) прорисовка объектов.

3) Тени, свет, детали и цветокоррекция.

Сроки:

1 этап - 1 день

2 этап - 2 дня

3 этап - 1 день

HTML
10 лет назад
RINegade
Ринат 
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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