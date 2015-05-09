Нарисовать варианты дизайна изделия.

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Закрыт3 заявки272 просмотра

Требуется нарисовать варианты дизайна настольного электронного девайса из аллюминия: длина 28-30 см, ширина до 5 см, высота до 6 см. Необходимо получить решение в плане внешнего вида, пропорций, цветовой гаммы деталей отделки. Изначально принимаются контурные монохромные/полноцветные рисунки, которое в последствии после утверждения могут быть доработаны в трехмерную модель.

Более подробное ТЗ о назначении девайса и видении задачи со стороны заказчика будет предоставлено выбранному исполнителю. Исполнителей может быть несколько. Просьба в предложении указывать цену за количество возможных эскизов.

Спасибо.

10 лет назад
inturist
Алексей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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