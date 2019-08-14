Ищем профессионального иллюстратора для обложки детской книги

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Закрыт19 заявок518 просмотров

Здравствуйте!

Ищем профессионального художника иллюстратора. Нужно нарисовать обложку для детской книги. Жанр детские приключения и фантастика, для детей 6-12 лет. Детскую, яркую, светлую и позитивную.

Истории про ребят обладающих магическими способностями.

6 лет назад
ramenski2
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров