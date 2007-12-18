Красивая иллюстация (либо коллаж)

Требуется нарисовать примерно 25 иллюстраций к сказкам о явлениях природы. действующие лица - дождик, ветер, солнечные лучики... Рисунки нужны строго в стиле прилагаемой картинки. Прошу писать стоимость вашей работы. Портфолио обязательно. Возможно долговременное сотрудничество. Координаты для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна иллюстация для сайта. Подробности в прикрепленном файле.
Первый эскиз нужен в течение двух дней (т.е. до вечера воскресенья).
Чей эскиз понравится больше всего - тот и выиграет конкурс.
Указывайте пожалуйста цены.
Размер иллюстрации такой же как у файла во вложении.
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