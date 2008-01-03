# 1 — $

Отрисовать пакет по предоставленному дизайну.

Заказчик:

Компания Абаско www.abasco.ru

Предыдущие проекты:

http://weblancer.net/projects/34187.html

http://weblancer.net/projects/34511.html

http://weblancer.net/projects/36553.html

http://weblancer.net/projects/37180.html

Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления в порционных пакетах.

Нужно используя предоставленный мною дизайн пакета отрисовать этот пакет в объемном виде вот как здесь http://stream.ifolder.ru/4641014 (только пакет, упаковку рисовать не надо)

Т.е. нужно сделать объемный пакет точно такого же размера, с таким же наклоном, но с другим дизайном.

Материал для «изготовления» пакета (для начала два вида) здесь:

клубника http://stream.ifolder.ru/4641240

малина http://stream.ifolder.ru/4641322

Всего нужно отрисовать 12 видов (пакетов). Две линейки продукции со сливками и без (6+6)

Стоимость работы 90 дол за всё (12 нарисованых пакетов разых видов)

Формат рисунка .psd

Задание предлагается в виде конкурса.

(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:

1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне ГОТОВУЮ РАБОТУ — два дизайна (два пакета) на EMAIL.

2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителя, оплачиваю эти два дизайна (15дол) и, оговорив сроки выполнения работы, высылаю ему остальные десять исходников для переделки в объемный вариант остальных видов продукции в том же стиле.

3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.

4. Оплачиваю остальные 75дол.

Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

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Результаты:

Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 90 дол. Работа оплачена.

Всем спасибо. Проект закрыт.

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Следующий проект http://weblancer.net/projects/37308.html