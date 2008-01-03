Нужна открытка, которую я могу послать своим клиентам. Я Web-мастер и в этой открытке должны присутствовать элементы веб-дизайна в новогоднем антураже. Благодарю за ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Отрисовать пакет по предоставленному дизайну.
Заказчик:
Компания Абаско www.abasco.ru
Предыдущие проекты:
http://weblancer.net/projects/34187.html
http://weblancer.net/projects/34511.html
http://weblancer.net/projects/36553.html
http://weblancer.net/projects/37180.html
Компания выпускает овсяные каши быстрого приготовления в порционных пакетах.
Нужно используя предоставленный мною дизайн пакета отрисовать этот пакет в объемном виде вот как здесь http://stream.ifolder.ru/4641014 (только пакет, упаковку рисовать не надо)
Т.е. нужно сделать объемный пакет точно такого же размера, с таким же наклоном, но с другим дизайном.
Материал для «изготовления» пакета (для начала два вида) здесь:
клубника http://stream.ifolder.ru/4641240
малина http://stream.ifolder.ru/4641322
Всего нужно отрисовать 12 видов (пакетов). Две линейки продукции со сливками и без (6+6)
Стоимость работы 90 дол за всё (12 нарисованых пакетов разых видов)
Формат рисунка .psd
Задание предлагается в виде конкурса.
(!) Обратите внимание на УСЛОВИЯ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий:
1. Предварительно зарегистрировавшись на этой странице в числе потенциальных исполнителей, вы высылаете мне ГОТОВУЮ РАБОТУ — два дизайна (два пакета) на EMAIL.
2. На основании ваших предварительных работ я обозначиваю на этой страничке исполнителя, оплачиваю эти два дизайна (15дол) и, оговорив сроки выполнения работы, высылаю ему остальные десять исходников для переделки в объемный вариант остальных видов продукции в том же стиле.
3. Принимаю ГОТОВЫЕ работы по EMAIL.
4. Оплачиваю остальные 75дол.
Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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Результаты:
Победитель конкурса Дмитриева Ольга (Dmitrok) — 90 дол. Работа оплачена.
Всем спасибо. Проект закрыт.
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Следующий проект http://weblancer.net/projects/37308.html
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