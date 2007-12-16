Открытка к новому году

Выручите, товарищи. Нужно найти в сети картинку или две для дизайна упаковки изделия для стирки бюстгальтеров. Смысл: нужно показать как плохо без этого изделия(грустная домохозяйка за стиркой) и как хорошо при его использовании(довольная женщина). Картинки нужны хорошего качества, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна открытка, которую я могу послать своим клиентам.
Я Web-мастер и в этой открытке должны присутствовать элементы веб-дизайна в новогоднем антураже.
Благодарю за ваши предложения.
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