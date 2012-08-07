Нужна картинка размером примерно 1000 * 800 px формат не важен, jpg подойдет тоже картинка рекламного характера на картинке голова человека , сверху, на голове виден мозг, по мозгу ходит этотже ...
Нарисовать макет классического костюма для игрушки
Нужен макет классического костюма для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть пример : миними.рф
максимально возможного качества и детализацией прорисовки. лицевая сторона и тыльная. Пример качаства от которого нужно отталкиваться в прикрепленных файлах - с желанием сделать лучше.
Лицо рисовать не надо — на его месте будет вставляться фотографии.
Общий вид должен быть — прикольный, яркий. Все по слоям — что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить.
Оцените, пожалуйста, стоимость. Сроки (необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня скорее всего будут просьбы что то поправить — нужен оптимальный вариант.
В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами
Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8 (965) 122–11–60
скайп: pavel.b48
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно обрисовать 250 картинок. Один из примеров. http://pixs.ru/showimage/example2jp_7393420_5287899.jpg Интересует цена и сроки.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Нужно нарисовать два красивых и креативных рекламных тизера размером 220х90 на SEO-тематику.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать 3 разных варианта обоев для рабочего стола, каждый вариант выполнить для различных основных расширений. А так же сделать тематическую заставку для рабочего стола. Подробности в ТЗ. Пишите цену и сроки для выполнения.Завершен13 лет назад
Необходимо оформить визуаьно презентацию. Мы скорее инновационная компания чем винтажная или работающая в лучших традициях, конечно перебарщивать не стоит рисуя спутники и космические корабли, но граф. элементы в виде "точскрин голограмм" или ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе две схемы пожарной эвакуации. Схемы не сложные. Формат А3. Оставляйте заявки с ценой за работу и сроками.Завершен13 лет назад
Приветствую! Задача крайне проста. В приложении имеется изображение, его необходимо отрисовать в CorelDraw. Предложения оставляйте в проекте.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн для интерактивной карты поселка, что-то вроде вот такой: http://britovo.ru/karta_poselka Схему поселка предоставим.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать карту проезда. Подробности в ПМЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать два рекламных блока в газету. Первый по альтернативным источникам энергии(солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы и тд.). А второй по энергосберегающим обогревателям и теплым полам. Хотелось бы не просто изменение того, что уже есть, ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт13 лет назад