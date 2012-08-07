Нарисовать макет классического костюма для игрушки

Нужен макет классического костюма для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть пример : миними.рф

максимально возможного качества и детализацией прорисовки. лицевая сторона и тыльная. Пример качаства от которого нужно отталкиваться в прикрепленных файлах - с желанием сделать лучше.

Лицо рисовать не надо — на его месте будет вставляться фотографии.

Общий вид должен быть — прикольный, яркий. Все по слоям — что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить.

Оцените, пожалуйста, стоимость. Сроки (необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня скорее всего будут просьбы что то поправить — нужен оптимальный вариант.

В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами

Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8 (965) 122–11–60

скайп: pavel.b48