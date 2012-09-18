Создать обои и заставку для рабочего стола

Долго искал исполнителя для данной работы. Делали несколько вариантов, но все не устраивало. Совершенно случайно обратился к Владимиру, уже без надежды реализовать свой проект, именно так как хотелось. Оказалось что его можно реализовать даже лучше чем я хотел. Владимир специалист высочайшего уровня, делает все на совесть, очень старается сделать так, что бы даже не пришлось переделывать. Графика которую он создал для меня поражает своей фотореалистичностью. Владеет различными программами по компьютерной графике и монтажу, что приводит к потрясающим результатам. Очень доволен сотрудничеством, теперь есть проверенный специалист в области компьютерной графики который сможет реализовать любые проекты.