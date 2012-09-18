Создать обои и заставку для рабочего стола

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Завершен10 заявок233 просмотра

Необходимо создать 3 разных варианта обоев для рабочего стола, каждый вариант выполнить для различных основных расширений. А так же сделать тематическую заставку для рабочего стола. Подробности в ТЗ. Пишите цену и сроки для выполнения.

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$400
3 дня
Долго искал исполнителя для данной работы. Делали несколько вариантов, но все не устраивало. Совершенно случайно обратился к Владимиру, уже без надежды реализовать свой проект, именно так как хотелось. Оказалось что его можно реализовать даже лучше чем я хотел. Владимир специалист высочайшего уровня, делает все на совесть, очень старается сделать так, что бы даже не пришлось переделывать. Графика которую он создал для меня поражает своей фотореалистичностью. Владеет различными программами по компьютерной графике и монтажу, что приводит к потрясающим результатам. Очень доволен сотрудничеством, теперь есть проверенный специалист в области компьютерной графики который сможет реализовать любые проекты.
Работать с Ясиром понравилось чрезвычайно. Работали четко и слаженно. Очень четкие комментарии к выполненной работе, что позволяла очень четко и быстро вносить правки. Также хочу отметить отдельно общение. Очень легко и приятно общаться. И еще - быстрая оплата. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад