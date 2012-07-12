Нужно нарисовать рекламный тизер 220х90

Необходимо создать два рекламных блока в газету. Первый по альтернативным источникам энергии(солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые насосы и тд.). А второй по энергосберегающим обогревателям и теплым полам. Хотелось бы не просто изменение того, что уже есть, ...