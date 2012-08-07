Нужна картинка на тему: "почисть мозги"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок261 просмотр

Нужна картинка размером примерно 1000 * 800 px

формат не важен, jpg подойдет тоже

картинка рекламного характера

на картинке голова человека , сверху, на голове виден мозг, по мозгу ходит этотже человек (чтоб было видно что это он сам) с пылесосом и пылесосит мозг.

Текст выше "почисть свой мозг" (более детально текст скажу позже)

Главное чтоб картинка была красивая, не было видно переходов (просто качественный фотошоп)

13 лет назад
verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал все красиво и учел все пожелания
Заказчик обьяснил все подробно.Работать приятно всем советую.

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад