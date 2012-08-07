Нужна картинка на тему: "почисть мозги"

Нужна картинка размером примерно 1000 * 800 px

формат не важен, jpg подойдет тоже

картинка рекламного характера

на картинке голова человека , сверху, на голове виден мозг, по мозгу ходит этотже человек (чтоб было видно что это он сам) с пылесосом и пылесосит мозг.

Текст выше "почисть свой мозг" (более детально текст скажу позже)

Главное чтоб картинка была красивая, не было видно переходов (просто качественный фотошоп)