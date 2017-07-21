Отрисовать рисунки в векторе по списку в 1 краску

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки220 просмотров
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Нарисовать в 1 краску рисунки (можно с оттенками серого), размер примерно в пределах 6 см х 11 см (в зависимости от сюжета).  Фотографии приложены в качестве примера сюжета, подобной мелкой детализации как на фото не требуется.

Формат ai/eps.

Напишите ваши сроки и цены. (и вопросы, если есть)

В pdf файле - ориентировочный пример стиля/исполнения.

6 лет назад
Bant
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$75
4 дня
Работа выполнена быстро и качественно, с творческим подходом.
Тз составлено грамотно и предельно понятно, оплата и предоплата моментальные, ни один вопрос не остается без развернутого ответа. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!