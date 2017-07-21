Отрисовать рисунки в векторе по списку в 1 краску

Нарисовать в 1 краску рисунки (можно с оттенками серого), размер примерно в пределах 6 см х 11 см (в зависимости от сюжета). Фотографии приложены в качестве примера сюжета, подобной мелкой детализации как на фото не требуется.

Формат ai/eps.

Напишите ваши сроки и цены. (и вопросы, если есть)

В pdf файле - ориентировочный пример стиля/исполнения.