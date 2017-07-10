Изометрическая иллюстрация + анимация:Схемы работы, доставки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Отрисовать изометрическую иллюстрацию и анимировать схему работы, доставки 

Технологии: Adobe Illustrator /Html5

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1oZytgeYwK8XVQtbFdJS-CCOm_TILyXQzhFHLjMFxjnM/edit?usp=sharing

пример: https://www.screencast.com/t/k2jqzDNRaj

6 лет назад
SusaninIvan
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад