Персонаж

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка129 просмотров

Требуется нарисовать в любом векторном граф пакете персонажа для последующего анимирования. ТЗ и другой необходимый материал предоставлю в личной переписке

11 лет назад
7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Anaise
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Наталья - отличный специалист в своём деле. Быстро уловила суть идеи и воплотила все задумки в реальность на высшем уровне. К работе относится очень ответственно, постоянно находится на связи. Браво! 10 баллов
Спасибо за продуктивное и позитивное сотрудничество! С радостью порисую еще :)

Заявки фрилансеров

Anaise
38 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад