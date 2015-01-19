Принт / рисунок на футболку

Создаем каталог принтов на футболки.

На данный момент нужны свежие дизайны 2015 с Путиным (и Лавровым).

Нужно чтобы было патриотично, хорошо смотрелось на футболке (не просто квадрат), что Вы бы сами носили.

Никаких матов. Все прилично.

Главное чтобы рисунок был качественный. Никаких наскоро оттрейсеных лиц в иллюстраторе.

Описание:

На данном этапе нужны две картинки в конкретном стиле:

1. Путин в стиле картинки с Гагариным.

2. Путин и Лавров на фоне кремля или куполов.

Стиль: Ниже прикреплены картинки с примерами.

Пожелание по фону: чтобы хорошо смотрелось на футболке (не просто квадрат).

Цвета: монотон или многоцвет - здесь дается полная свобода вашему креативу.

Размеры: минимум 300 dpi , 5000 на 4000 pixels

Формат: вектор или растр

Требования к исполнителю: Предоставить примеры работ.