Сменить расположение обьекта на карте

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки216 просмотров
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В приложении карта проезда в офис.

Необходимо сменить местоположение на новый адрес оставить при этом ту же стилистику карты,сроки 1 час.

9 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
dec1ros
Андрей 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно !!!
Все здорово, никаких проблем, спасибо!
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