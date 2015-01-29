Сменить расположение обьекта на карте

Добрый день! Нужен рисунок который бы отобразил одной картинкой слово "упаковка" (как процесс). Пока представление следующее: нарисовать коробку и внутри нее пакеты (как на картинке под словом "фасовка"). Очень приветствуется креатив и новые идеи уважаемые веблансеры, уточню, рисунок на визитку.