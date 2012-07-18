Шапка

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Закрыт5 заявок230 просмотров

Уже есть шапка для сайта создана с помощью 3d моделированию но моделям надо прибавить реалистичности сколько будет стоить?

13 лет назад
wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров