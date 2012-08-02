Нарисовать 13 картинок 150х150 px

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен18 заявок396 просмотров

Нужно нарисовать 13 картинок 150х150 px в растре для раздела сайта "Как это работает". Пример стиля рисунка во вложении (можно рисовать менее детализировано, можно в стиле манга, можно в любом другом стиле, это обсуждаемо). Подробное описание задание при обсуждении заказа. На выходе хочу получить 13 картинок в jpeg.

При согласии выполнить заказа жду от вас ссылку на ваше портфолио с рисунками.

13 лет назад
MasterFunky
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$50
2 дня
При работе с фрилансерами не часто приходиться говорить, что работа выполнена на 5+, но тут был именно такой случай. Быстрое и качественно выполнение заказа, оперативные правки, отличная техника рисунка. Все супер, рекомендую!
Приятный заказчик, работать с ним было легко, четко поставленное ТЗ, легко вышли на компромис, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад