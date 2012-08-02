Нужно нарисовать 13 картинок 150х150 px в растре для раздела сайта "Как это работает". Пример стиля рисунка во вложении (можно рисовать менее детализировано, можно в стиле манга, можно в любом другом стиле, это обсуждаемо). Подробное описание задание при обсуждении заказа. На выходе хочу получить 13 картинок в jpeg.

При согласии выполнить заказа жду от вас ссылку на ваше портфолио с рисунками.