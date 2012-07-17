Иллюстрировать детскую книгу для приложения iPad

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки180 просмотров

Для Николаевой Веры veresen!

Продолжение детской сказки (во вложении). Требуется 6 иллюстраций + 2 обложки (первая и последняя) в разрешении 1024*768 в альбомной ориентации. Первая обложка также в разрешении 340*453 в книжной ориентации.

13 лет назад
CoMatu
54 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$320
12 дней

Заявки фрилансеров

veresen
Вера 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад