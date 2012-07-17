Нужна иллюстрация для главной страници сайта. На илюстрации нужна симпотичная девушка, рулетка, фишки, карты. Писать в скайп system.money
Иллюстрировать детскую книгу для приложения iPad
Для Николаевой Веры veresen!
Продолжение детской сказки (во вложении). Требуется 6 иллюстраций + 2 обложки (первая и последняя) в разрешении 1024*768 в альбомной ориентации. Первая обложка также в разрешении 340*453 в книжной ориентации.
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