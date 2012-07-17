Необходимо разработать макеты для наружной рекламы: 1. Тумбы (290смx140см) (1 макет) 2. Баннеры (3мx6м) (2-3 макета) 3. Сити-формат (А1) (1 макет) 4. Формат (А3) (1 макет) 5. Стяги ...
Илюстрация для сайта (ширина 940, высота 315)
Нужна иллюстрация для главной страници сайта. На илюстрации нужна симпотичная девушка, рулетка, фишки, карты.
Писать в скайп system.money
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется отрисовать в векторе крепеж (Corel иди AI), как на картинке.Завершен13 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно заменить и анимировать весь набор графики для логической игры на платформе iPhone/iPad. Графика должна быть яркой, мультипликационной (я бы сказал детской). Игра выполнена универсальной сборкой, т.е. запускаться может и на ...Завершен13 лет назад
- $50
Надо нарисовать 30 детских скороговорок НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Каждое слово-рисунок. Например: (скороговорка на украинском) "РОГАТА КОРОВА РЕВЕ, РОМАНКО ТРАВИЧКУ РВЕ" Образец в файле.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт13 лет назад
Алоха, фрилансеры. Нужно перерисовать два изображения в векторный формат, прикрепленные к данному проекту. Приветсвуются форматы .eps, .psd. С ув. Павел.Завершен13 лет назад
Нужен макет классического костюма для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть пример : миними.рф максимально возможного качества и детализацией прорисовки. лицевая сторона и тыльная. Пример качаства от которого нужно отталкиваться в прикрепленных ...Завершен13 лет назад
- $10
Нужна картинка размером примерно 1000 * 800 px формат не важен, jpg подойдет тоже картинка рекламного характера на картинке голова человека , сверху, на голове виден мозг, по мозгу ходит этотже ...Завершен13 лет назад
Нужно обрисовать 250 картинок. Один из примеров. http://pixs.ru/showimage/example2jp_7393420_5287899.jpg Интересует цена и сроки.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день! Нужно нарисовать два красивых и креативных рекламных тизера размером 220х90 на SEO-тематику.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать 3 разных варианта обоев для рабочего стола, каждый вариант выполнить для различных основных расширений. А так же сделать тематическую заставку для рабочего стола. Подробности в ТЗ. Пишите цену и сроки для выполнения.Завершен13 лет назад