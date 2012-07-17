Разработка макетов для наружной рекламы.

Необходимо разработать макеты для наружной рекламы:

1. Тумбы (290смx140см) (1 макет)

2. Баннеры (3мx6м) (2-3 макета)

3. Сити-формат (А1) (1 макет)

4. Формат (А3) (1 макет)

5. Стяги на осветительные столбы (формат уточняется)

Визуалы для макетов будут предоставлены в .jpg, так что нужно будет некоторые части отрисовывать в вектор.

Тексты предоставим после обсуждения того, что будет на макете, чтобы текстовое наполнение сочеталось с визуальным.

Ждем Ваших заявок!