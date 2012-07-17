Перерисовать изображение

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Завершен6 заявок157 просмотров

Алоха, фрилансеры.

Нужно перерисовать два изображения в векторный формат, прикрепленные к данному проекту.

Приветсвуются форматы .eps, .psd.

С ув. Павел.

13 лет назад
PavelakBelarys
Павел 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$20
2 дня
Все вовремя исполнил, никаких задержек. Приятно работать с таким фрилансером.
Отличный заказчик! Всегда готов к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад