Нужен макет классического костюма для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть пример : миними.рф максимально возможного качества и детализацией прорисовки. лицевая сторона и тыльная. Пример качаства от которого нужно отталкиваться в прикрепленных ...
Перерисовать изображение
Алоха, фрилансеры.
Нужно перерисовать два изображения в векторный формат, прикрепленные к данному проекту.
Приветсвуются форматы .eps, .psd.
С ув. Павел.
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