Надо нарисовать 30 детских скороговорок НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Каждое слово-рисунок. Например: (скороговорка на украинском) "РОГАТА КОРОВА РЕВЕ, РОМАНКО ТРАВИЧКУ РВЕ" Образец в файле.
Графика для игры на iPhone/iPad. Рисование, дизайн
Здравствуйте!
Нужно заменить и анимировать весь набор графики для логической игры на платформе iPhone/iPad. Графика должна быть яркой, мультипликационной (я бы сказал детской). Игра выполнена универсальной сборкой, т.е. запускаться может и на планшете и на смартфоне. Программная часть игры готова, есть черновая графика. Желательно иметь устройства Apple, чтобы вы смогли поиграть и почувствовать атмосферу.
Видео геймплея можно глянуть здесь – http://www.youtube.com/watch?v=h-5rF3fYbpQ
Размеры элементов и черновую графику могу предоставить.
Готовая работа должна включать в себя:
• исходные файлы (*.psd, *.ai и т.д.)
• растровые изображения в формате *.png 24bit в 4х разных разрешениях (iPhone, iPhone-hd, iPad, iPad-hd) – для фоновых картинок, и в 3х разрешениях (iPhone, iPhone-hd, iPad-hd) – для всего остального
Перечень объектов для создания:
1. Разработка, отрисовка, анимирование главного персонажа игры – Осьминожки. Примеров могу кинуть кучу.
Анимировать несколько состояний:
• Idle state. (дыхание с морганием)
• Idle state1 (вращение щупальцами)
• Жевание (когда еда попадает к осминожке)
• Расстроенная эмоция (когда не собрано нужно кол-во еды)
2. аппетитная еда (рыба?, фрукты, мороженное). Отрисовать несколько состояний:
• 3 вида. Idle state (статика)
• Состояние захвата (т.е. когда еда в зоне воздействия игрока)
• 3 вида. Состояние смерти (утерянная еда при прикосновении к опасному объекту). Должны соответствовать по тематике виду опасного объекта.
3. Текстуры для объектов оформления –
• 3 шт. Безопасные стенки – что то в виде водорослей, камни+земля, тина (подводные объекты)
• 3 шт. Опасные стенки – груды мусора, лава, токсичные выбросы (об них будет уничтожаться еда при неосторожной игре)
• 3 шт. Динамические объекты
4. Элементы декора:
• 4 вида больших водорослей (статичные)
• 5 видов мелкой травы
• 3 вида кораллов
• 4 вида фоновых изображений размером - ширина экрана Х 1/3 высота экрана. Должны не отвлекать внимание от переднего плана, будут накладываться на растровый фон (для Parallax)
+ к ним нужно нарисовать маленькие объекты которые будут динамическими. Как пример: 3х тонный лес из водорослей разной высоты + ракушки, которые накладываются отдельно сверху и периодически двигаются.
• Стайка рыбок с анимацией 3-4 кадра. Будет проплывать в фоне.
• Сундук
• Разбитый корабль (маленький)
• Затонувший мусор – ботинок, покрышки
5. Фон для главного меню и меню выбора уровней. (1 или 2 шт)
6. Динамические объекты:
• Бревно-топляк или рыба-пила (предмет прямоугольной формы – будет служить движущимся препятствием)
• 3 вида камней небольшого размера для формирование разрушаемых препятствий.
• Отталкивающие объекты (магниты). Нужно несколько слоев графики для формирования программной анимации водоворота.
3 шт. Разного размера для спокойного состояния (тихонько вращается)
• Тухлая рыба с анимацией выделения газа и анимацией взрыва.
7. Дизайн меню с кнопками, включающее в себя несколько разных страниц:
Главный экран-меню игры,
Экран выбора уровня,
Экран завершения уровня с подведением итогов (выигрыш и проигрыш),
Экран паузы,
UI
8. Декоративная рамка для обрамления игрового поля только на iPad/iPad-hd. Рамка должна соответствовать стилистике.
Срок: 2 недели
Прикрепил скриншоты с текущей графикой.
Выбранный исполнитель
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