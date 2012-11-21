Графика для игры на iPhone/iPad. Рисование, дизайн

Здравствуйте!

Нужно заменить и анимировать весь набор графики для логической игры на платформе iPhone/iPad. Графика должна быть яркой, мультипликационной (я бы сказал детской). Игра выполнена универсальной сборкой, т.е. запускаться может и на планшете и на смартфоне. Программная часть игры готова, есть черновая графика. Желательно иметь устройства Apple, чтобы вы смогли поиграть и почувствовать атмосферу.

Видео геймплея можно глянуть здесь – http://www.youtube.com/watch?v=h-5rF3fYbpQ

Размеры элементов и черновую графику могу предоставить.

Готовая работа должна включать в себя:

• исходные файлы (*.psd, *.ai и т.д.)

• растровые изображения в формате *.png 24bit в 4х разных разрешениях (iPhone, iPhone-hd, iPad, iPad-hd) – для фоновых картинок, и в 3х разрешениях (iPhone, iPhone-hd, iPad-hd) – для всего остального

Перечень объектов для создания:

1. Разработка, отрисовка, анимирование главного персонажа игры – Осьминожки. Примеров могу кинуть кучу.

Анимировать несколько состояний:

• Idle state. (дыхание с морганием)

• Idle state1 (вращение щупальцами)

• Жевание (когда еда попадает к осминожке)

• Расстроенная эмоция (когда не собрано нужно кол-во еды)

2. аппетитная еда (рыба?, фрукты, мороженное). Отрисовать несколько состояний:

• 3 вида. Idle state (статика)

• Состояние захвата (т.е. когда еда в зоне воздействия игрока)

• 3 вида. Состояние смерти (утерянная еда при прикосновении к опасному объекту). Должны соответствовать по тематике виду опасного объекта.

3. Текстуры для объектов оформления –

• 3 шт. Безопасные стенки – что то в виде водорослей, камни+земля, тина (подводные объекты)

• 3 шт. Опасные стенки – груды мусора, лава, токсичные выбросы (об них будет уничтожаться еда при неосторожной игре)

• 3 шт. Динамические объекты

4. Элементы декора:

• 4 вида больших водорослей (статичные)

• 5 видов мелкой травы

• 3 вида кораллов

• 4 вида фоновых изображений размером - ширина экрана Х 1/3 высота экрана. Должны не отвлекать внимание от переднего плана, будут накладываться на растровый фон (для Parallax)

+ к ним нужно нарисовать маленькие объекты которые будут динамическими. Как пример: 3х тонный лес из водорослей разной высоты + ракушки, которые накладываются отдельно сверху и периодически двигаются.

• Стайка рыбок с анимацией 3-4 кадра. Будет проплывать в фоне.

• Сундук

• Разбитый корабль (маленький)

• Затонувший мусор – ботинок, покрышки

5. Фон для главного меню и меню выбора уровней. (1 или 2 шт)

6. Динамические объекты:

• Бревно-топляк или рыба-пила (предмет прямоугольной формы – будет служить движущимся препятствием)

• 3 вида камней небольшого размера для формирование разрушаемых препятствий.

• Отталкивающие объекты (магниты). Нужно несколько слоев графики для формирования программной анимации водоворота.

3 шт. Разного размера для спокойного состояния (тихонько вращается)

• Тухлая рыба с анимацией выделения газа и анимацией взрыва.

7. Дизайн меню с кнопками, включающее в себя несколько разных страниц:

Главный экран-меню игры,

Экран выбора уровня,

Экран завершения уровня с подведением итогов (выигрыш и проигрыш),

Экран паузы,

UI

8. Декоративная рамка для обрамления игрового поля только на iPad/iPad-hd. Рамка должна соответствовать стилистике.

Срок: 2 недели

Прикрепил скриншоты с текущей графикой.