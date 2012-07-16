Рисование скороговорок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок355 просмотров

Надо нарисовать 30 детских скороговорок НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Каждое слово-рисунок.

Например: (скороговорка на украинском) "РОГАТА КОРОВА РЕВЕ, РОМАНКО ТРАВИЧКУ РВЕ" Образец в файле.

13 лет назад
rusiti
53 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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