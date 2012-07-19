Отрисовать крепеж

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Завершен10 заявок221 просмотр

Требуется отрисовать в векторе крепеж (Corel иди AI), как на картинке.

13 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и красиво! Надеюсь на долговременное сотрудничество!
Результаты сотрудничества с Владимиром более чем положительные, оплата своевременная. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
#1
Иллюстрации и Рисунки