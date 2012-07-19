Здравствуйте! Нужно заменить и анимировать весь набор графики для логической игры на платформе iPhone/iPad. Графика должна быть яркой, мультипликационной (я бы сказал детской). Игра выполнена универсальной сборкой, т.е. запускаться может и на ...
Отрисовать крепеж
Требуется отрисовать в векторе крепеж (Corel иди AI), как на картинке.
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